Сирия: запад провинции Дамаск полностью освобожден от боевиков

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Дамаск, 3 мая. Военные источники сообщают, что западные территории провинции Дамаск полностью зачищены от джихадистов.

Последний отряд исламистов в составе 100 боевиков покинул накануне населенный пункт Сибна. Террористы направились в район оазиса Восточная Гута. Разведывательные данные подтверждают, что контингент достиг поселка Аль-Рахиба.

Эксперты подчеркивают, что с уходом боевиков из Сибны правительственные войска установили полный контроль над данным районом, который находится в южном направлении от границы с Ливаном.