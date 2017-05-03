Сирия сегодня: сотни полицейских приняли присягу в Дамаске, ИГ совершает новый теракт

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Сирия, 3 мая. В пригороде Дамаска форму надели сотни новых полицейских. Погибшего в САР российского офицера похоронят в Екатеринбурге. Эрдоган высоко оценил сотрудничество с Россией. Как минимум 12 человек погибло в теракте, устроенном ИГ* (запрещено в России). В Астане обсудят порядок работы новых зон безопасности. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Полицейская академия под Дамаском

С конца прошлого года полицейская академия работает в южном пригороде Дамаска Модамия (Mo’adhimiyah). Сегодня она выпустила из своих стен несколько сотен будущих офицеров сирийских полиции, сообщает новостное агентство Al-Masdar. Новое поколение стражей закона прошло ускоренный, интенсивный курс подготовки, занявший всего несколько месяцев, и готово приступить к несению службы в различных городах и населенных пунктах страны.

Напомним, что населенный пункт Модамия вернулся под контроль сирийского правительства летом прошлого года. Город был взят без единого выстрела, его примирение с расположенной неподалеку сирийской столицей — заслуга дипломатов. Теперь мужчины и женщины, ставшие сегодня первыми выпускниками полицейской академии в Модамии, продолжат дело поддержания мира на контролируемых официальными властями территориях Сирийской Арабской Республики (САР).

Похороны в Екатеринбурге

Подполковник российской армии Алексей Бучельников, погибший накануне в Сирии от выстрела снайпера, будет похоронен сегодня в Екатеринбурге. Как сообщало ранее министерство обороны РФ, Алексей Бучельников посмертно был представлен к государственной награде. В Сирии подполковник занимался обучением артиллерийских подразделений правительственных войск.

Эрдоган назвал сотрудничество с РФ эффективным

Президент Турции Реджеп Эрдоган высоко оценил сотрудничество между Москвой и Анкарой по сирийскому вопросу. Сотрудничество эффективно, так как оба государства преследуют в регионе общую цель — политическое разрешение кризиса.

Эрдоган сегодня проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Без сомнения, одной из самых главных тем наших переговоров в Сочи будет именно Сирия», — заявил турецкий национальный лидер в Анкаре непосредственно перед своим вылетом.

«У Турции и России общие цели в Сирии. Это срочное прекращение кровопролития, защита территориальной целостности Сирии и достижение политического решения кризиса. Турция не может просто наблюдать за кровопролитием в Сирии, поэтому мы уделяем особое внимание режиму прекращения огня, одним из гарантов которого являемся в рамках решений, принятых в Астане», — добавил он.

Зоны безопасности

Если документ о создании зон безопасности в Сирии будет согласован, то он вступит в действие через сутки с момента подписания, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций на переговорах в Астане.

После вступления в действие соглашения о зонах безопасности ВКС РФ и ВВС Сирии прекратят наносить в этих районах авиаудары. Впрочем, кто именно будет поддерживать порядок в новых зонах безопасности, пока неизвестно. Россия согласно задействовать военную полицию в этих регионах только в крайнем случае.

«Выбор контингента — более сложный процесс. Думаем, это займет две недели. Российская делегация предложила, что на крайний случай может на временной основе возложить это на свои подразделении военной полиции, с этим согласны все — и оппозиции, и сирийцы. Но русские подчеркнули крайнюю нежелательность этого», — резюмирует источник.

Взрыв в Азазе

В городе Азаз на севере Сирии сегодня в первой половине дня произошел взрыв начиненной взрывчаткой машины. Согласно турецким военным источникам, ответственность за теракт несет «Исламское государство»* (запрещено в России). При взрыве погибло как минимум 12 человек, в числе прочих гражданские лица и несколько боевиков так называемой «Свободной сирийской армии» (ССА).

Сейчас город Азаз контролируется вооруженными отрядами туркоманов, которых поддерживает армия Турции. Террорист-смертник, сидевший за рулем автомашины и приведший в действие взрывное устройство, пытался протаранить здание, из которого представители ССА осуществляли административный контроль над городом. Точное число раненых неизвестно. Сообщается, что некоторые из них были доставлены в госпитали на территории Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.