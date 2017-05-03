Болельщики «Урала» вылетят из Сочи после 14 часов ожидания

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Сочи, 3 мая. Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» Сочи — Екатеринбург должен был состоятся в минувший вторник в 23.00, однако был перенесен из-за неисправности самолета.

Вылет резервного судна был назначен на 10.00, но в итоге был снова перенесен — сначала на 12.00, потом на 12.30. По информации Федерального агентства новостей, футбольные фанаты только сейчас смогут вылететь из сочинского аэропорта.

По словам источника, отправка самолета ожидается не позднее 13.20.

Напомним, 2 мая на сочинском стадионе «Фишт» прошел финальный матч Кубка России, в котором столичный «Локомотив» забил два безответных гола екатеринбургскому «Уралу» и завоевал долгожданный трофей.