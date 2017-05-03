Сирийская вооруженная оппозиция подтвердила отказ от участия в переговорах в Астане

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Астана, 3 мая. Делегация сирийской вооруженной оппозиции отказалась от участия в переговорах в Астане. Информацию об этом подтвердил оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП).

Причиной приостановки участия «Сирийской свободной армии» в переговорах по урегулированию в Сирии якобы являются боевые действия правительственных сил против оппозиции под Насибом, Хамой и на востоке Дамаска.

«Делегация оппозиции отказывается от участия в сегодняшней встрече из-за продолжающихся атак режима», — цитирует сообщение ССА ТАСС.