Стали известны детали переговоров Volkswagen и «Газпрома»

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Берлин, 3 мая. Немецкий концерн Volkswagen ведет переговоры с ExxonMobil и российской компанией «Газпром» о взаимном сотрудничестве по созданию транспортных средств на природном газе. Об этом сообщил руководитель концерна Маттиас Мюллер.

Немецкий автомобильный гигант ведет активную работу над разработками, которые касаются электрокаров и топливосберегающих технологий. Компания находится в поисках способов уменьшить вредные выбросы и справиться с последствиями, связанными с «дизельным скандалом».

По словам Мюллера, в настоящее время Volkswagen ищет решения, которые могут оказаться эффективными и полезными хотя бы на переходный период в 10-20 лет.