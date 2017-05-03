Путин может встретиться с Трампом и другими мировыми лидерами в Гамбурге — Кремль

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Бочаров Ручей (Сочи), 3 мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили готовность провести встречу, которая может состояться в Гамбурге.

По его словам, президенты высказались в пользу проведения двусторонней встречи, Гамбург был упомянут в качестве возможного шанса.

Ушаков также ответил на вопрос, с кем российский лидер проведет двусторонние встречи в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки».

«Никто еще об этом не думал, честно говоря», — отметил помощник главы государства.

Напомним, ранее сообщалось, что телефонный разговор между Трампом и Путиным был деловым и позитивным. Как заявлял источник в администрации американского президента США, Трамп и Путин обсудили координацию действий Вашингтона и Москвы в борьбе с терроризмом в Сирии.