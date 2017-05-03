Ученые назвали приложения для смартфонов, грозящие беременностью

В закладки

Скопировать

Москва, 3 мая. Ученые предупреждают, что некоторые приложения для смартфонов могут стать причиной беременности. Речь идет о программах, отслеживающих менструальный цикл у женщин.

По мнению специалистов, в этих мобильных приложениях нередко случаются сбои, из-за чего прислушивающиеся к ним женщины могут забеременеть. Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи опросили две тысячи представительниц прекрасного пола. Большинство из них признались, что приложения часто ошибались, когда угадывались их циклы, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт вашингтонского университета.

Добавим, ранее ученые создали технологию контроля уровня сахара в крови с помощью приложения для смартфона. Свое изобретение они успешно опробовали на больных диабетом мышах.