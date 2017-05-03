Эффект узника режима: зачем Навальный затягивает дело «Кировлеса» в ЕСПЧ

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Кировский областной суд оставил в силе приговор Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову. Они осуждены по делу о хищении средств компании «Кировлес» на пять лет лишения свободы условно. Защита блогера уже пообещала обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сторона защиты подавала в Кировский суд апелляцию, требуя отменить ранее вынесенный приговор и оправдать подсудимых. Но жалоба не была удовлетворена. Защита считала, что Офицеров был осужден за деяния, которые трудно отличить от обычной предпринимательской деятельности, а Навальный и вовсе стал жертвой политических игр.

Особенное давление на Кировский суд адвокат Светлана Давыдова пыталась оказать решением ЕСПЧ. Последний указал на необходимость прекращения уголовного преследования или вовсе отмены приговора. Как жаловалась Давыдова, ни одно требование ЕСПЧ не было выполнено. Суд доводы выслушал, но апелляционную жалобу отклонил.

«Очевидно, что в «Кировлесе» собралась группа бизнесменов, которые предпочитали зарабатывать деньги, используя административный ресурс. В эту группу вошел и Алексей Навальный. То есть они использовали средства, которые предназначались на административные цели. Когда же Навальный одновременно начал бороться с коррупцией, в администрации президента и правоохранительных органах просто изумились. Как это: коррупционер борется с коррупцией? Известно, что коррупционеров много, но не все из них сидят, потому что всех не пересажаешь. Но Навальный на этом фоне — пример уникальный. Его амплуа борца с коррупцией привлекло к нему всеобщее внимание и выделило из рядов других коррупционеров», — комментирует специально для ФАН политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ленинский суд Кирова 8 февраля приговорил Навального к пяти годам условно. Второй фигурант дела Офицеров получил четыре года колонии условно. При этом испытательный срок для обоих составил полтора года, им также назначили дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей каждому. Это рассмотрение дела было повторным: в июле 2013 года суд вынес им аналогичный приговор.

«В какой-то момент власти задумались: что же с Навальным делать? В Кремле понимали, что власть потом обвинят в политическом преследовании оппозиционера все, кому не лень. Поэтому нужно было все же пойти навстречу и допустить Навального к участию в выборах и политической жизни. Сажать в тюрьму неправильно, но сделать вид, что преступления не совершены, тоже нельзя. Это значило бы, что суд признал: Навальный был обвинен почем зря. Поэтому власть не может спустить дело на тормозах и вообразить, что ничего не произошло», — продолжает эксперт ФАН.

В ноябре прошлого года президиум Верховного суда РФ было отменил приговор Кировского суда и направил материалы дела на повторное рассмотрение. А все потому, что ЕСПЧ с подачи защиты Навального обнаружил в деле нарушение прав на справедливое судебное разбирательство. Защите это понравилось: уже известно, что Давыдова обжалует в Страсбурге новый приговор. Причем жалоба будет подана в ЕСПЧ, минуя Верховный суд РФ.

«Навальный сейчас пытается всячески затянуть процесс, но не для того, чтобы пустить его по кругу, а чтобы получить максимальный политический эффект: он хочет выглядеть жертвой власти, узником режима. Не секрет, что во власти сейчас есть какая-то горстка людей, которая публично поддерживает Путина, но на самом деле пытается тихо поддерживать и помогать всем западным проектам. Ну а Навальный, без сомнения, является таким западным проектом. Достаточно вспомнить, что он отвергает право крымчан на воссоединение с Россией и всячески поддерживает киевскую русофобскую хунту. Известно же, что в событиях 2 мая в Одессе он так и не осудил убийства одесситов», — добавляет Марков.

Напомним, что по версии следствия, Навальный в 2009 году заключил с бывшим директором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым крайне невыгодный контракт, из-за чего стало возможным с февраля по сентябрь 2009 года похитить примерно 10 тысяч кубометров лесопродукции на сумму свыше 16 млн рублей. В апреле 2012 года дело прекратили — за якобы отсутствием состава преступления, но Следственный комитет чуть позже возбудил новое дело.