Спикер ЗакСа Петербурга отчитал депутата Вишневского за отсутствие георгиевской ленты

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Санкт-Петербург, 3 мая. Вячеслав Макаров, спикер петербургского парламента, упрекнул депутата Бориса Вишневского в том, что тот не приколол к пиджаку георгиевскую ленточку. Перепалка между политиками произошла во время заседания законодательного собрания. Вишневский отказался принимать замечание, которое, по его словам, не относится к вопросам, рассматриваемым в рамках повестки. На что последовало еще большее возмущение.

«Лента — символ победы в Великой Отечественной войне, это наша память. Это официальное замечание! Вот так вы относитесь к нашей памяти», — цитирует спикера «Комсомольская правда — Петербург».

В ответ на это Вишневский напомнил, что его родители пережили блокаду и подобные упреки несправедливы по отношению к нему.