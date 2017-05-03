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Общество
Спикер ЗакСа Петербурга отчитал депутата Вишневского за отсутствие георгиевской ленты

Спикер ЗакСа Петербурга отчитал депутата Вишневского за отсутствие георгиевской ленты

13:25  3 Мая 2017
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Спикер ЗакСа Петербурга отчитал депутата Вишневского за отсутствие георгиевской ленты

Санкт-Петербург, 3 мая. Вячеслав Макаров, спикер петербургского парламента, упрекнул депутата Бориса Вишневского в том, что тот не приколол к пиджаку георгиевскую ленточку. Перепалка между политиками произошла во время заседания законодательного собрания. Вишневский отказался принимать замечание, которое, по его словам, не относится к вопросам, рассматриваемым в рамках повестки. На что последовало еще большее возмущение.

«Лента — символ победы в Великой Отечественной войне, это наша память. Это официальное замечание! Вот так вы относитесь к нашей памяти», — цитирует спикера «Комсомольская правда — Петербург».

Спикер ЗакСа Петербурга отчитал депутата Вишневского за отсутствие георгиевской ленты

В ответ на это Вишневский напомнил, что его родители пережили блокаду и подобные упреки несправедливы по отношению к нему. 

 

#вишневский #макаров
Алексей Громов
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