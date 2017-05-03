Путин и Эрдоган «сверят часы» по ситуации в Сирии и инциденту в Идлибе

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Сочи, 3 мая. Лидеры Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи «сверят часы» по актуальным мировым проблемам, в том числе речь пойдет об урегулировании в Сирии, а также обсудят ситуацию вокруг инцидента с химическим оружием в Идлибе.

Планируется, что главы государств «сверят часы» по злободневным международным проблемам. Главным образом лидеры обсудят борьбу с терроризмом, а также урегулирование в Сирии, следует из материалов к встрече.

Отмечается, что Москва и Анкара играют главную роль в политико-дипломатических усилиях по урегулированию конфликта в Сирии на площадке в Астане.

Путин и Эрдоган также обменяются мнениями по ситуации вокруг инцидента с химическим оружием в провинции Идлиб, прозрачное расследование которого так и не началось.