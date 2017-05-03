В Кремле назвали разговор Путина с Трампом деловым и позитивным
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Москва, 3 мая. Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным был деловым и позитивным. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Очень позитивный разговор. Деловой и позитивный», — заявил он.
Телефонная беседа лидеров государств продолжалась около получаса. По словам источника в администрации президента США, Путин и Трамп обсудили координацию действий Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом в Сирии. Кроме того, они договорились встретиться на саммите G20, который пройдет в июле 2017 года в Гамбурге.
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