В Кремле назвали разговор Путина с Трампом деловым и позитивным

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Москва, 3 мая. Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным был деловым и позитивным. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Очень позитивный разговор. Деловой и позитивный», — заявил он.

Телефонная беседа лидеров государств продолжалась около получаса. По словам источника в администрации президента США, Путин и Трамп обсудили координацию действий Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом в Сирии. Кроме того, они договорились встретиться на саммите G20, который пройдет в июле 2017 года в Гамбурге.