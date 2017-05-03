Ирак: военные отразили атаки ИГ в провинциях Анбар и Дияла

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Багдад, 3 мая. Арабские СМИ сообщают, что «Исламское государство»* попыталось совершить несколько прорывов оборонительных позиций иракских сил безопасности.

В провинции Дияла около Аль-Хоура боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали сразу несколько блокпостов правительственных войск Ирака. Все нападения были успешно отражены.

Также сообщается, что в провинции Анбар близ города Эль-Фаллуджа джихадисты попытались прорваться за пределы окружения. Отряды народного ополчения, базирующиеся в районе Нафт-Хана, дали боевикам отпор. Террористы понесли значительные потери.

Ранее была озвучена информация о том, что правительственные войска Ирака начали планомерную зачистку провинции Анбар от игиловцев.

* Организация запрещена на территории РФ.