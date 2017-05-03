Путин и Эрдоган обсудят поставку С-400 в Турцию

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Бочаров Ручей (Сочи), 3 мая. Вопрос поставок турецкой стороне зенитно-ракетных комплексов С-400 будет обсужден в ходе переговоров в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом рассказал журналистам в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.

Так, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться в ходе встречи Путина и Эрдогана вопрос поставок Турции С-400, Ушаков сказал: «Сейчас будет обсуждаться».

Напомним, ранее Анкара призвала НАТО с пониманием отнестись к возможности закупки С-400 у России. Как сообщал глава Минобороны Турции Фикри Ышык, Североатлантический альянс так и не смог предоставить Анкаре аналог российской ЗРС, который мог бы сравниться с С-400 по соотношению цена-качество.