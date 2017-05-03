Путин и Эрдоган обсудят в Сочи снятие торговых ограничений
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Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе переговоров планируют обсудить усилия правительств Москвы и Анкары по снятию экономических санкций.
Отмечается, что в ходе переговоров лидеры стран обменяются мнениями по широкому спектру вопросов российско-турецких отношений, в том числе речь идет об усилии правительств двух стран по снятию имеющихся ограничений в торгово-экономических связях.
Главы стран планируют наметить пути дальнейшего развития отношений, говорится в материалах к переговорам Путина и Эрдогана.
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