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Политика
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи снятие торговых ограничений

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи снятие торговых ограничений

13:01  3 Мая 2017
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Путин и Эрдоган обсудят в Сочи снятие торговых ограничений

Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе переговоров планируют обсудить усилия правительств Москвы и Анкары по снятию экономических санкций.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры стран обменяются мнениями по широкому спектру вопросов российско-турецких отношений, в том числе речь идет об усилии правительств двух стран по снятию имеющихся ограничений в торгово-экономических связях.

Главы стран планируют наметить пути дальнейшего развития отношений, говорится в материалах к переговорам Путина и Эрдогана. 

#санкции #путин #россия #турция #эрдоган
Алексей Громов
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