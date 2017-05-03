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Суд Петербурга оставил приговор крупным мошенникам без изменений

Суд Петербурга оставил приговор крупным мошенникам без изменений

13:09  3 Мая 2017
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Суд Петербурга оставил приговор крупным мошенникам без изменений

Санкт-Петербург, 3 мая. В городском суде Санкт-Петербурга вступил в законную силу приговор 56-летнему Олегу Игнатьеву и его подельнику по одной из афер Денису Буркеню. По версии следствия, мошенники получили сведения об арендаторе ячейки в банке «Санкт-Петербург» и оформили доверенность от его имени, сообщает источник Федерального агентства новостей.

С помощью указанной доверенности злоумышленники получили новую SIM-карту на имя потерпевшего и, представившись его братом, Игнатьев получил деньги и документы из ячейки. Буркеня в этой схеме подтверждал по телефону все действия. У злоумышленников оказались копии свидетельств на недвижимое имущество и земельные участки, а также деньги – около двух миллионов рублей и около 50 тысяч долларов США.

Игнатьев обвинялся в еще одном мошенничестве. Он узнал о смерти владельца одной из квартир на Новоизмайловском проспекте, у которого не было наследников. Имея паспорт умершего со своей фотографией, мошенник оформил квартиру на себя и продал, обогатившись на 2,5 миллиона рублей.
На заседаниях Московского суда Игнатьев и Буркеня полностью признали вину. Приговор – по три с половиной года лишения свободы каждому. Городской суд признал решение Московского суда справедливым, а Олега Игнатьева и Дениса Буркеня виновными. Приговор остался без изменения.

#суд #петербург #мошенничество
Алексей Громов
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