Путин обсудит с Эрдоганом строительство «Турецкого потока»

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Бочаров Ручей (Сочи), 3 мая. В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи будут обсуждены вопросы сооружения «Турецкого потока».

«Планируется обсудить вопросы, связанные с сооружением трубопровода «Турецкий поток», — говорится в материалах к встрече.

Напомним, что в прошлом году между Москвой и Анкарой было подписано соглашение о реализации «Турецкого потока». Две нитки газопровода мощностью 15,75 миллиарда каждая будут поставлять газ по дну Черного моря в Европу и Турцию.

В конце марта 2017 года «Газпром» открыл филиал South Stream Transport B.V. в Стамбуле, который будет заниматься координацией работ по международному проекту газопровода «Турецкий поток».