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Москва, 3 мая. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудят поставки российского зерна. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений торгово-экономических, естественно, можно предположить, что и эта тема тоже будет затронута», — ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли обсуждаться снятие ограничений Турции на поставки зерна из РФ.

Добавим, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев выразил мнение, что Анкара нанесла Москве «удар в спину», введя ограничения на поставки российской сельскохозяйственной продукции на территорию Турции. Глава ведомства выразил надежду, что здравый смысл в этой ситуации все же восторжествует.