Кучерена: Законы надо изучать со школьной скамьи

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Москва, 3 мая. Правовую грамотность необходимо прививать с самого детства. Так считает адвокат Анатолий Кучерена, который возглавляет общественный совет при МВД РФ. А властьимущие со своей стороны должны подавать пример соблюдения законов, уверен он.

«Принципиальное значение имеют те примеры соблюдения или несоблюдения законов, которые подают лица, облеченные властью на различных уровнях, качество работы судов и отношение самого общества к проявлениям беззакония. Здесь работы, что называется, непочатый край», — приводит мнение адвоката газета «Известия».

Незнание законов не освобождает от ответственности, но приводит к печальным последствиям, говорит Кучерена. Дети, воспринимающие свои поступки, как обычную шалость, не понимают, что она может закончиться приводом в полицию и суровым наказанием. Именно поэтому, считает адвокат, необходимо, пусть в игровой форме, вводить в школах правовое просвещение.