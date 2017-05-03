Меркель пообещала Путину повлиять на Порошенко

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Сочи, 3 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала президенту РФ, что обсудит с украинским лидером Петром Порошенко урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Меркель собирается переговорить с Порошенко, она об этом сказала нашему президенту», — заявил Ушаков журналистам.

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель состоялась накануне в Сочи. Стороны затронули ряд международных и региональных вопросов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал разговор лидеров двух стран очень конструктивным.