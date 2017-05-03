Бездомный изнасиловал пожилую женщину на московской улице
В закладки
Москва, 3 мая. Бездомный мужчина изнасиловал жительницу российской столицы.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувший вторник 54-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.
Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам оперативно задержали подозреваемого в совершении этого преступления на Шлюзовой улице в Москве. Злоумышленником оказался 52-летний мужчина без определенного места жительства.
Комментарии