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Происшествия
Бездомный изнасиловал пожилую женщину на московской улице

Бездомный изнасиловал пожилую женщину на московской улице

12:48  3 Мая 2017
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Бездомный изнасиловал женщину в Москве

Москва, 3 мая. Бездомный мужчина изнасиловал жительницу российской столицы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувший вторник 54-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам оперативно задержали подозреваемого в совершении этого преступления на Шлюзовой улице в Москве. Злоумышленником оказался 52-летний мужчина без определенного места жительства.

#москва #изнасилование
Дана Балан
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