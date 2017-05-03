СК РФ заинтересовался жительницей Челябинска, вывесившей годовалого малыша с балкона

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Челябинск, 3 мая. В СУСК РФ по Челябинской области заинтересовались фотографиями, на которых жительница Челябинска держит годовалого ребенка за перилами балкона второго этажа жилого дома на улице Румянцева.

Идет доследственная проверка по факту угрозы жизни грудному ребенку. Фото с женщиной, столь своеобразно выгуливающей чадо, вызвало резонанс в соцсетях. Кто-то пишет, что страшно за ребенка, что с нерадивой матерью должны побеседовать правоохранители, а кто-то говорит, что, должно быть, суровый отец растит десантника, сообщает «URA.RU».

«3 мая текущего года в региональных СМИ была размещена информация о том, что в одной квартир Металлургического района областного центра местная жительница держала грудного ребенка на вытянутых руках за ограждением балкона второго этажа», — говорится в официальном сообщении.

Теперь, когда подключились следователи, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято под контроль руководством следственного управления. Отметим, что, несмотря на большое количество эмоциональных комментариев в соцсетях, в полицию никто так и не обратился.