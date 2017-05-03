Ученые назвали специю, продлевающую жизнь и помогающую похудеть

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 3 мая. Американские ученые утверждают, что корица не только помогает достичь стройной фигуры, но и обладает омолаживающими свойствами. Более того, употребление этой специи продлевает жизнь.

Сотрудники университета Северного Огайо изучили свойства корицы и пришли к выводу, что ее систематическое употребление способствует образованию особого метаболического центра, активирующего положительные изменения на клеточном уровне. Кроме того, корица содержит антиоксиданты и другие полезные вещества, являющиеся ценными помощниками в борьбе с лишним весом и старением.

По мнению исследователей, корица способна повлиять на продолжительность жизни человека и омолодить организм. Однако для этого ее нужно употреблять регулярно и не больше одного грамма в сутки.