Резня в Сирии: террористы ИГИЛ убили 50 беженцев в лагере Раджм-эль-Сулайби

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Боевики запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГИЛ* совершили нападение на лагерь Раджм-эль-Сулайби, который находится к востоку от сирийского города Аш-Шаддади. Федеральное агентство новостей публикует видеозапись, которая демонстрирует жизнь вынужденных переселенцев и пострадавших во время атаки радикальных исламистов.

Во время зверского нападения боевиков ИГ* в лагере Раджм-эль-Сулайби находились гражданские лица, в основном женщины и дети, которые бежали от боевиков из Эр-Ракки и Дейр-эз-Зора. Кроме этого в поселении располагались иракские беженцы, покинувшие Мосул.

Сообщается, что боевики использовали пылевую бурю для нападения на лагерь. При этом они били по мирному населению из всего вооружения, которое имелось в распоряжении — крупнокалиберные пулеметы, стрелковое вооружение и даже противотанковые гранатометы. Во время бойни более 50 человек погибли и еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести.

Уничтожая мирное население, террористы занимались также грабежом автомобилей, которые использовались для доставки в лагерь продовольствия и медикаментов. В настоящее время радикалы покинули территорию и скрылись в неизвестном направлении.

Полученный ролик демонстрирует жизнь беженцев после нападения. Видны условия, в которых людям приходится жить и растить детей. Как мы видим, пострадавших, доставили в медицинский центр селения Аль-Хасака. Ранения и травмы оцениваются как серьезные, за жизнь некоторых до сих пор борются врачи.

* Организация запрещена на территории РФ.