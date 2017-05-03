Центробанк подсчитал годовой прирост ВВП и инвестиций

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Москва, 3 мая. Центральный банк Российской Федерации наблюдает рост ВВП в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на отметке 0,2−0,4%. Об этом свидетельствуют данные из информационно-аналитического материала регулятора.

Отмечается, что по оценкам ЦБ России, 12-месячный прирост ВВП в первом квартале текущего года составил 0,2-0,4%. Рост ВВП России во втором квартале этого года относительно первого квартала с исключением сезонности составит порядка 0,3-0,5%.

Отмечается, что потребительский и инвестиционный интерес не перестает восстанавливаться.

Кроме того, рост капиталовложений в РФ в первом квартале текущего года оценивается регулятором на отметке 1,5-2,0%.