Небо Петербурга закроют для «частников» из-за Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 3 мая. В связи с проведением Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге с 1 июня на месяц введут запрет на пролет частных воздушных судов в 100-километровой зоне от аэропорта «Пулково».

Запрет будет введен в связи с требованиями правил безопасности и прекратит свое действие сразу после «вылета» гостей города с финала Кубка конфедераций, который состоится на «Санкт-Петербург Арене».

Минимальная высота пролета над Петербургом будет установлена в 8 100 метров. Полеты в «запретной зоне» можно будет совершить в указанный период лишь тем «частникам», которые получат специальное разрешение от служб безопасности. Но для этого необходимо будет предоставить веские основания.

Росавиация оповестит всех владельцев самолетов, планеров, вертолетов.