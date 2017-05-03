Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Небо Петербурга закроют для «частников» из-за Кубка конфедераций

Небо Петербурга закроют для «частников» из-за Кубка конфедераций

12:37  3 Мая 2017
449

Небо Петербурга закроют для «частников» из-за Кубка конфедераций

Санкт-Петербург, 3 мая. В связи с проведением Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге с 1 июня на месяц введут запрет на пролет частных воздушных судов в 100-километровой зоне от аэропорта «Пулково».

Запрет будет введен в связи с требованиями правил безопасности и прекратит свое действие сразу после «вылета» гостей города с финала Кубка конфедераций, который состоится на «Санкт-Петербург Арене». 

Минимальная высота пролета над Петербургом будет установлена в 8 100 метров. Полеты в «запретной зоне» можно будет совершить в указанный период лишь тем «частникам», которые получат специальное разрешение от служб безопасности. Но для этого необходимо будет предоставить веские основания.

Росавиация оповестит всех владельцев самолетов, планеров, вертолетов.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров