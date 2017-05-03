NASA напало на след главного космического неряхи

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Вашингтон, 3 мая. В ежеквартальном отчете NASA сообщается, что количество мусора на околоземной орбите в 2017 году возросло до 500 объектов, 298 из них принадлежат США.

Согласно приведенным данным, за три месяца на околоземной орбите появился 471 новый объект. В настоящее время общее количество таких объектов составляет 18347 единиц, их них 13913 объектов — ступени ракет, разгонные блоки и обломки космической техники, а 4434 единицы — действующие и вышедшие из строя спутники.

NASA также сообщает, что России принадлежит наибольшее количество космического мусора — 6501 объект. На втором месте находятся Соединенны Штаты — 6017 объектов. Китай занял третье место — 3801.

Напомним, ранее специалисты NASA признали, что пока что не нашли бесспорных подтверждений присутствия жизни за пределами планеты Земля, однако, по их словам, работа в этом направлении продолжается.