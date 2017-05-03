Сирия новости 3 мая 12.30: войска Асада заняли горную гряду к востоку от Хомса, курды отразили атаку ИГ в провинции Дейр эз-Зор

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Сирия, 3 мая. Сирийская армия в ходе ожесточенных столкновений с «Исламским государством»* установила контроль над горнами Аш-Шумария к востоку от Хомса. «Демократические силы Сирии» (SDF)**** отразили атаку террористов на селение Аль-Кабр в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила от ИГ* горы Аш-Шумария к востоку от Хомса, наносит удары по позициям боевиков в Даръе.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): начала контрнаступление на позиции «Джейш аль-Ислам»***** в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»: обстреляло селение Ас-Санкари к востоку от Хомса, в результате чего получил ранения ребенок; ведет ожесточенные бои за последние укрепленные пункты в городе Ат-Табка в провинции Ракка.

Курды: отразили атаку ИГ на селение Аль-Кабр в провинции Дейр эз-Зор, уничтожили 20 террористов в городе Ат-Табка.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска уже шестой день продолжается кровопролитный конфликт между сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалицией «Хаят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта) и союзным ей формированием «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам» с другой.

Ожесточенные бои шли прошлой ночью в населенном пункте Замалка. Боевики «Джейш аль-Ислам» были вынуждены оставить ряд кварталов под давлением неприятеля. Кроме того, исламисты «Организации освобождения Леванта» и «Файлак ар-Рахман» ведут наступление в селении Бейт Сава. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

По данным ливанского телеканала «Аль-Манар», в Замалке был введен комендантский час.

Число жертв с обеих сторон растет. Командование «Джейш аль-Ислам» сообщило, что в ходе столкновений был ликвидирован высокопоставленный полевой командир группировки Касим Кадиш, известный также как Абу Мухаммад Аль-Каакаа.

В результате боев в селении Хазза погиб ребенок. Об этом сообщил телеканал «Аль-Манар». По данным базирующегося в Великобритании «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека» (SOHR), с начала межусобицы в Восточной Гуте погибли по меньшей мере девять мирных жителей.

В город Дума, крупнейший оплот «Джейш аль-Ислам» в регионе, прошлой ночью прибыла колонна из 52 фур с гуманитарной помощи от ООН. Сирийские СМИ публикуют видео с места событий.

Провинция Алеппо

У центральной мечети в находящемся под контролем «Свободной сирийской армии» (ССА)** городе Аазаз в северной части провинции Алеппо взорвался заминированный автомобиль. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар».

Местные активисты публикуют видео с места событий.

5 شهداء على الأقل وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في اعزاز شمال #حلب#أورينت pic.twitter.com/7wg9gwJefA — Orient أورينت (@OrientNews) May 3, 2017

По данным активистов, боевики ССА отразили атаку «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе селения Кафр Хашир близ Аазаза.

Российские военнослужащие, прибывшие накануне в окрестности города Африн, посетили с инспекцией районы, подвергшиеся обстрелу со стороны турецкой артиллерии. Об этом сообщило курдское информационное агентство ANHA.

Напомним, что российское и американское командование направило своих военных специалистов в приграничные районы с целью предотвратить дальнейшее развитие вооруженного конфликта между Анкарой и ССА с одной стороны и «Демократическими силами Сирии» (SDF) с другой.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс. По данным правительственного информационного портала Military Media, силы Башара Асада в ходе ожесточенных столкновений установили контроль над горной грядой Аш-Шумария, продвинувшись на девять километров на отрезке фронта шириной 13 километров.

Боевая авиация нанесла удары по скоплениям террористов в районе населенного пункта Аль-Мушейрафа. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Радикалы, в свою очередь, обстреляли селение Ас-Сункари, в результате чего получил ранения ребенок. Об этом сообщило сирийское телевидение.

Обстановка в северной части региона также остается напряженной по причине высокой активности «Организации освобождения Леванта» и ее союзников. По данным активистов, ожесточенные бои шли прошлой ночью в районе селения Кафранан. Правительственные войска нанесли удары по огневым точкам исламистов в окрестностях города Телль Биса и селения Наджма.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между сирийской армией и ИГ. По данным информационного портала DeirEzzor24, в квартале Аль-Джура террористом-снайпером был убит местный житель.

В удерживаемом боевиками городе Аль-Маядин на юго-востоке провинции «Исламское государство» казнило пять боевиков, которые вели торговлю оружием и боеприпасами. По данным активистов, все лишенные жизни радикалы были выходцами из Ирака. Необходимо напомнить, что днем ранее еще десять террористов были казнены в Аль-Маядине по обвинению в предательстве.

В северо-западной части региона «Демократические силы Сирии» отразили атаку боевиков в районе населенного пункта Аль-Кабр. Наступлению террористов предшествовал взрыв управляемого смертником автомобиля. Об этом сообщил сирийский информационный портал Breaking News со ссылкой на эксклюзивные источники.

Согласно поступившей информации, радикалам удалось войти в северо-восточные кварталы Аль-Кабра, однако курдские формирования при активной поддержке ВВС коалиции вернули себе полный контроль над населенным пунктом, нейтрализовав при этом две группы «ингимаси», спецназа ИГ.

Напомним, что в окрестностях Аль-Кабра располагаются атомный реактор и станция водоснабжения. Отряды SDF освободили населенный пункт от боевиков в начале этого года.

Провинция Даръа

В городе Даръа и его окрестностях продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Пытаясь сдержать наступление «Организации освобождения Леванта» и ее союзников в стратегически важном квартале Аль-Маншия, правительственные войска наносят десятки ударов по объектам радикалов в районе Даръа аль-Балад. Кроме того, силы Башара Асада обстреляли позиции боевиков близ селения Кирата на северо-востоке провинции, а также в окрестностях населенного пункта Насиб у границы с Иорданией к юго-востоку от Даръы. Об этом сообщают активисты.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка.

Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские формирования подавляют последние очаги сопротивления боевиков в городе Ат-Табка. По данным активистов, ВВС международной коалиции уничтожили заминированный автомобиль радикалов в одном из районов населенного пункта.

Ожесточенные бои возобновились в освобожденных кварталах города, прилегающих к Евфрату, а также в располагающемся к востоку селении Ас-Сафсафа. «Демократические силы» ликвидировали 20 радикалов, захватив при этом оружие, боеприпасы и несколько бронеавтомобилей. Об этом сообщили в пресс-центре операции «Щит Евфрата».

ВВС коалиции тем временем нанесли удары по объектам ИГ в южных предместьях Ракки. По данным SOHR, два боевика были ликвидированы. Сообщений о жертвах среди мирного населения в этот раз не поступало.

В самой Ракке, «столице халифата», террористы ловят своих «товарищей по оружию», скрывающихся с целью избежать отправки на передовую. Об этом сообщили активисты.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Наступление «Тигров», элитного подразделения сил Башара Асада, приостановилось, и радикалы пытаются вновь перехватить инициативу. По данным активистов, боевики обстреливают позиции правительственных войск вдоль линии соприкосновения. Данных о пострадавших не поступало.

На юге региона правительственные войска при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** отразили атаки радикалов с трех направлений на селение Джадрин. Исламисты понесли потери. Об этом сообщают активисты.

Провинция Аль-Хасака

В южной части провинции Аль-Хасака продолжаются военные действия между «Демократическими силами Сирии» и ИГ. По меньшей мере три мирных жителя погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести при налете ВВС международной коалиции к районе высоты Телль Джабир. Об этом сообщил «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека».

Жертвами атаки ИГ на КПП Раджм ас-Салиби на границе с Ираком накануне стали 46 человек, в том числе 15 бойцов SDF. Остальные погибшие являются беженцами из Сирии и Ирака. Об этом сообщил журналистам представитель «Отрядов народной самообороны» (YPG) Ридор Халиль.

* Организация запрещена на территории РФ.