Китай спустил на воду модернизированного «родственника» «Адмирала Кузнецова»​

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Пекин, 3 мая. Китайская промышленность перенимает опыт советского судостроения, копируя российские корабли, что необходимо для перехода к строительству полноценных авианосцев.

Китай накануне спустил на воду второй авианосец собственной сборки, оказавшийся модернизированной версией «Ляонин» — бывшего советского крейсера проекта 1143.6. Эта разработка является прямым «родственником» российского «Адмирала Кузнецова», который принимал участие в операции в Сирии. Эксперты утверждают, что за последнее десятилетие КНР заявляет о себе как о Тихоокеанской державе, поскольку страна за счет разработок и строительства собственного флота поднялась до статуса «navy second to one», пишет «Ридус».​​