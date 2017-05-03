Весеннее обострение: почему в Донбассе активизировались украинские ДРГ

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Накануне в районе Светлодарской Дуги была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, которая пыталась проникнуть на территорию Луганской народной республики в направлении Дебальцево. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о причинах активизации украинских ДРГ в Донбассе.

В результате боестолкновения погибли три диверсанта. Кроме того, один получил ранение, ему удалось уйти. Бойцы ЛНР обнаружили у убитых диверсантов огромное количество тротила, детонаторы, а также иное инженерно-саперное имущество, которое позволяет сделать вывод, что украинская ДРГ планировала совершить террористический акт на территории республики. Кроме того, отдельного внимания заслуживает тот факт, что группа была экипирована в форму без опознавательных знаков.

Есть основания полагать, что эти лица могут быть причастны к подрыву автомобиля ОБСЕ. В связи с этим правоохранительные органы Луганской народной республики произвели специальные криминалистические экспертизы.

Политический и военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что говорить о какой-то особой активизации ДРГ было бы не совсем правильно. Деятельность ДРГ — это нормальный повседневный процесс на любой войне, особенно на войне позиционной и вялотекущей, классическим примером которой является то, что сегодня происходит в Донбассе.

«Формально войны нет, формально продолжается перемирие, продолжаются вялотекущие переговоры в «минском формате». На самом деле продолжаются обстрелы, которые в итоге выливаются в полноценные артдуэли, не прекращается и диверсионно-разведывательная деятельность — это важнейшая составляющая войны. Деятельность эта, как следует из названия, имеет две составляющие: диверсионную и разведывательную. Разведка — вещь необходимая в любое, даже мирное время, в условиях вялотекущей войны без нее вообще никак. Войсковая разведка в зонах непосредственного соприкосновения позволяет выявить состав и численность противника, характер его вооружения, наметить цели для артиллерии, наконец, проделать ходы в заграждениях, взять языка. Вторая составляющая — собственно, диверсионная: от минирования до совершения террористических актов, в том числе — громких, с убийствами медийных персонажей или мирных жителей, способные вызвать широкий резонанс», — пояснил Дмитрий Родионов.

Военный эксперт заметил, что диверсионная деятельность ведется обеими сторонами и не прекращается ни днем, ни ночью, в любую погоду, хоть перемирие, хоть что. Ополченцы также работают на территории противника. Другой вопрос, что разведчики народной милиции не занимаются там террором ни против известных командиров (которых у украинцев просто нет), ни, тем более, против мирного населения.

«Организация терактов и провокаций — это не метод народных республик, это метод нацистских карателей. Деятельность разведчиков весьма рискованна, зачастую они могут погибнуть, подорвавшись на собственных растяжках. Тут все зависит и от удачи, и от уровня подготовки разведчика. Украинская сторона нередко отправляет неподготовленных людей, которые банально гибнут на минных полях или, обнаружив себя, гибнут под огнем противника. Таких громких случаев с «исчезновением» украинских ДРГ, а потом обнаружением их тел в последнее время было аж несколько. Это только «громкие» случаи, которые невозможно скрыть, а сколько их всего? Да каждый день практически. Тем не менее это не значит, что украинских диверсантов вовсе не стоит опасаться. Безусловно, стоит. Об успешно проведенной разведывательной вылазке мы, скорее всего, просто не узнаем. Что касается диверсионной составляющей, то тут все, конечно, очевиднее. Впрочем, тут, как и в случае с терактами, непременно, найдутся желающие приписать себе авторство, даже если они к этому не имеют отношения. Боюсь, мы никогда не узнаем, кто на самом деле стоит за гибелью известных командиров ополчения, но ясно, что это дело рук профессионалов, и что у Украины такие спецы есть, их готовят американцы, и тому также есть подтверждения», — добавил Дмитрий Родионов.

Стоит ли ожидать провокаций в ближайшее время? По мнению военного эксперта, вполне. Подрыв машины ОБСЕ, судя по всему, не дал нужного Киеву эффекта, внимание на себя удалось обратить лишь ненадолго.

«В условиях, когда нет возможности в наглую нарушить перемирие и начать широкомасштабное наступление на республики, Киеву только и остается, что организовывать теракты и провокации, из-за всех сил пытаясь дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию. Ну, а любой военный вам скажет, что готовым к провокациям надо быть всегда. Когда ты находишься на линии фронта, расслабляться нельзя ни на секунду. Стопроцентная концентрация и внимательность, готовность реагировать на любое движение — это цена твоей жизни», — резюмировал Дмитрий Родионов.