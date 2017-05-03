Володин предложил отложить второе чтение законопроекта о сносе хрущевок в Москве

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Москва, 3 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести рассмотрение законопроекта о сносе столичных пятиэтажных домов во втором чтении на начало июля.

Володин напомнил, что московское правительство составило предварительный перечень из 4566 домов, участвующих в голосовании по программе реновации жилого фонда. По мнению председателя Госдумы, при принятии федерального закона во втором чтении необходимо учесть итоги голосования и результаты опроса москвичей, чтобы рассмотрение законопроекта не было преждевременным.

«Но окончательное решение в этом вопросе — за жителями этих домов», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести ряд существенных поправок в проект ФЗ по реновации, согласно которым жителям хрущевок предоставят жилье в том же районе. Правда, этот пункт не затронет жителей Зеленограда и присоединенных территорий.