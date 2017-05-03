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Украина
Сайт «Миротворец» посчитал Костюшкина «опасным» из-за его гастролей в Крыму

Сайт «Миротворец» посчитал Костюшкина «опасным» из-за его гастролей в Крыму

12:35  3 Мая 2017
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Сайт «Миротворец» посчитал Костюшкина «опасным» из-за его гастролей в Крыму

Киев, 3 мая. Данные о российском певце и поэте Станиславе Костюшкине внесены в базу скандального украинского сайта «Миротворец» по причине посещения им Крыма без согласования с киевскими властями.

По сообщению «Миротворца», 45-летний Костюшкин попал в базу данных якобы за «незаконное пересечение государственной границы Украины» во время турне в Крыму. Сам бывший участник коллектива «Чай вдвоем» пока никак не прокомментировал ситуацию. 

Напомним, ранее в базу сайта «Миротворец» попала участница музыкального песенного конкурса «Евровидение-2017» от России Юлия Самойлова, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины сроком на три года из-за ее концерта в Крыму. 

Сайт «Миротворец» посчитал Костюшкина «опасным» из-за его гастролей в Крыму

#украина #сбу #самойлова #миротворец #костюшкин
Дана Балан
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