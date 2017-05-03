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Токио, 3 мая. Пассажиры рейса NH6 авиакомпании All Nippon Airways из Токио в Лос-Анджелес устроили драку на борту. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали на YouTube.

Автор записи Кори Ауэр рассказал, что один из участников дебоша подошел к другому и начал оскорблять и бить его. При этом он отмечает, что мужчина не давал никаких подводов для этого. Разнять дерущихся пытались стюардессы, а когда им это не удалось, Ауэр выключил телефон и вмешался. Ему удалось усмирить пассажира, который покинул самолет в сопровождении персонала авиакомпании, сообщает Lenta.ru.

Из-за инцидента рейс был задержан на 90 минут. Как выяснилось, зачинщик драки оказался недоволен тем, что его посадили рядом с туристами вместо размещения в бизнес-классе. Он накинулся на попутчика, не поделив с ним место у окна. Мужчине предъявили обвинение в нападении.