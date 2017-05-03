Сенатор предложил новый способ борьбы с теневой экономикой в России

В закладки

Скопировать

Москва, 3 мая. Выходу бизнеса из тени может поспособствовать введение ограничения на выезд из страны. Такого мнения придерживается председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Он считает, что такая мера воздействия напомнит россиянам, которые официально нигде не работают и не платят налоги, но получают деньги, об их социальной ответственности. Об этом сенатор рассказал в интервью «Российской газете».

«Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут», — предположил Рязанский.

Подсчитать число людей, уклоняющихся от уплаты налогов, практически невозможно. В теории их может быть от 12 до двух, а то и трех десятков миллионов человек.