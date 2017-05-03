Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия: подконтрольные США боевики начали наступление в провинции Дейр эз-Зор

Сирия: подконтрольные США боевики начали наступление в провинции Дейр эз-Зор

13:01  3 Мая 2017
624

Сирия: подконтрольные США боевики начали наступление в провинции Дейр эз-Зор

Дейр эз-Зор, 3 мая. Подконтрольные США и Иордании вооруженные группировки активизировались на юго-востоке Дейр эз-Зора.

Одна из группировок сирийской оппозиции захватила несколько населенных пунктов на юго-востоке провинции, а также ряд стратегических высот и объектов, включая насосную станцию Т3. Легкость наступления обуславливается тем, что большая часть объектов была заброшена и никем не охранялась.

Сирия: подконтрольные США боевики начали наступление в провинции Дейр эз-Зор

Военные эксперты отмечают, что такая активизация прозападных оппозиционеров указывает на стремление международной коалиции во главе с США прийти на данные территории раньше правительственных войск Сирии и оставить их под своим контролем.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров