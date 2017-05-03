Окно в мир: большинство россиян доверяют теленовостям

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Москва, 3 мая. Большинство россиян (52%) по-прежнему получают информацию посредством телевидения, хотя аудитория ТВ за два года снизилась на 10%, такие результаты соцопроса приводит ВЦИОМ.

Телевидение в настоящий момент является основным источником информации для 52% россиян, о чем свидетельствуют данные соцопроса. Большой популярностью пользуются Интернет-ресурсы, включая социальные сети и блоги, их как источник информации используют 32% респондентов.

Интернету доверяет молодежь, 65% опрошенных из числа пользователей Сети как источника информации — россияне в возрасте 18–24 лет. По словам директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой, телевидение воспринимается как средство массовой информации с высоким уровнем ответственности, а Интернет-ресурсы показывают «мозаичную неструктурированную картину». Наименьшим спросом пользуются газеты и радио, только 4% и 3% пользователей соответственно получают информацию из этих источников.​