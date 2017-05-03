Российского военного советника, погибшего в Сирии, похоронят в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 3 мая. Российского военного советника Алексея Бучельникова, погибшего в Сирии, похоронят в Екатеринбурге в среду. Об этом сообщила журналистам знакомая офицера, передает РИА Новости.

Как сообщали ранее в министерстве обороны Российской Федерации, Бучельников погиб во время обстрела снайпера боевиков сирийского подразделения, которое проходило в тот момент боевую подготовку. Подполковник скончался в результате смертельного ранения.

В Арабской республике Бучельников выполнял задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Офицер был посмертно представлен к государственной награде.

Напомним, ранее в Сирии погиб фотокорреспондент, сотрудничавший с организацией Красного Полумесяца Катара.