Три российских легкоатлета признались в употреблении допинга и дисквалифицированы

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Москва, 3 мая. Легкоатлеты Сослан Цирихов, Юлия Чермошанская и Анна Омарова признались в употреблении допинга и были дисквалифицированы на два года. Об этом сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмены, в допинг-пробах которых обнаружили туринабол, подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Признания атлетов были ратифицированы РУСАДА.

Все трое спортсменов были отстранены на три года: Чермошанская — с 1 июля 2016 года, Омарова и Цирихов — с марта 2017 года, сообщает RT.