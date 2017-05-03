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Общество
Суд отказался отменить приговор Навальному по делу «Кировлеса»

Суд отказался отменить приговор Навальному по делу «Кировлеса»

12:21  3 Мая 2017
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Суд отказался отменить приговор Навальному по делу «Кировлеса»

Москва, 3 мая. Кировский областной суд сегодня признал законным пятилетнее условное наказание блогеру Алексею Навальному по делу «Кировлеса».

Также суд признал законным решение принудительно доставить главного фигуранта уголовного дела на процесс в Ленинском суде Кирова, так как Навальный пропускал заседания без уважительной причины. Добавим, что прокурор во время рассмотрения апелляционной жалобы просил признать законным приговор Навальному, поскольку его вина в организации хищения и растрате имущества «Кировлеса» была доказана в полном объеме.

По версии следствия, Навальный в мае-сентябре 2009 года вместе с  предпринимателем Петром Офицеровым организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса, которые принадлежали «Кировлесу». Ущерб следователи оценили в 16 миллионов рублей. 

Алексей Громов
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