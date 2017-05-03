Сирия: боевики ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор вербуют несовершеннолетних

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Дейр эз-Зор, 3 мая. Положение «Исламского государства»* в «новой столице Халифата» стало критичным.

Главари террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) надеялись, что перенос столицы «Халифата» из Ракки в Дейр эз-Зор упрочит их позиции и даст приток новых сил, однако они не находят поддержки среди местного населения.

Джихадисты вынуждены насильно забирать в свои ряды несовершеннолетних и создавать в провинции религиозные школы, занимающиеся пропагандой радикальных взглядов. «Учителя» пытаются воспитать подростков в ненависти к «неверным» и готовят их к «джихаду».

Ранее сообщалось, что в местные жители в Дейр эз-Зоре подняли восстание против боевиков «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.