Сирийская вооруженная оппозиция делегировала в Астану 19 представителей
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Астана, 3 мая. 19 человек представляют делегацию вооруженной оппозиции Сирии на астанинских переговорах, сообщили в МИД Казахстана
«На переговорах в Астане присутствуют 19 представителей сирийской вооруженной оппозиции», — рассказал журналистам руководитель пресс-службы дипведомства Ануар Жайнаков, передает ТАСС,
Ранее стало известно, что российская делегация во главе с Александром Лаврентьевым проводят встречу с представителями Ирана в Астане.
Отметим, что на четвертый раунд переговоров по Сирии прибыли все участники встречи.
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