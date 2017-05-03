Скорая в Петербурге, которую не пропускала иномарка, везла больного младенца

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Санкт-Петербург, 3 мая. Скорая помощь в Петербурге, которую не пропускал владелец иномарки, везла на госпитализацию четырехмесячного ребенка с врожденным пороком сердца.

Как стало известно ФАН, у малыша была высокая температура. Владелец Kia Rio мешал проезду автомобиля скорой, бил транспортное средство ногами и нецензурно выражался.

Очевидцам и водителю удалось угомонить мужчину, после чего проезд был открыт. Заявлений в правоохранительные органы сотрудники скорой не подавали, поскольку не было времени запоминать номера иномарки.

На тот момент врачи были обеспокоены состоянием ребенка и старались как можно быстрее уехать.