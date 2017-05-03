Петербург предложил Минтрансу свою схему запрета судоходства

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Санкт-Петербург, 3 мая. В апреле министерство транспорта опубликовало проект постановления о запрете судоходства на Неве с 1 июня по 12 июля 2017 года, на время проведения в Санкт-Петербурге Кубка конфедераций. Проект вызвал волну возмущения, в том числе и в администрации города. Мало того, что город потеряет деньги, получаемые от туризма, так еще и под вопросом оказались проведение традиционной Петровской регаты и знаменитого праздника выпускников «Алые паруса».

В Санкт-Петербурге подготовили свою схему запрета передвижения маломерных, прогулочных, спортивных и парусных судов с учетом интересов судовладельцев. 20 апреля в министерство транспорта было выслано письмо от губернатора города Георгия Полтавченко, а на следующий день от вице-губернатора Игоря Албина с предложениями. Как стало известно от источника в министерстве, некоторые из пунктов уже одобрены. Но окончательное решение будет принято 5 мая.

Как стало известно, город предлагает ограничиться частичным запретом, который устроит как все службы безопасности, так и судовладельцев:

1. Установить границы районов, запретных для плавания в акватории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове с 1 июня до 12 июля. При этом эти координаты эти границы не должны перекрывать фарватеры и каналы Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»

2. Установить границы, запретные для плавания и стоянки «Пассажирский порт Санкт-Петербург» на время проведения Кубка конфедераций.

3. Запретить плавание маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов с 00.00 до 24.00 часов в дни проведения футбольных матчей в акватории «Большого порта Санкт-Петербург»

4. Определить участки внутренних водных путей Санкт-Петербурга, в которых вводится ограничение или запрещение плавания маломерных, прогулочных, спортивных парусных судов. Но запрет здесь будет введен только в дни проведения матчей с 00.00 до 24.00 часов

То есть, запрет будет действовать не на всей территории и не постоянно. Данные запреты никаким образом не помешают туристической индустрии и проведению праздника «Алые паруса»