Порошенко одобрил закон о присвоении иностранцам звания «Герой Украины»

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Киев, 3 мая. Иностранцы, награжденные орденом Героев небесной сотни, теперь будут иметь право на получение наивысшего государственного звания. Соответствующий закон подписан президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев небесной сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека», — поясняет пресс-служба президента.

Самое почетное звание — Героя Украины — до этого имели право вручать только гражданам страны.