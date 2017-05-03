Ничего святого: неизвестные на Украине сдали памятник Бернесу на металлолом

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Киев, 3 мая. В Нежине Черниговской области неизвестные украли металлический памятник советскому актеру Марку Бернесу, об этом сообщил депутат Рады Андрей Лозовой.

Минувшей ночью в Черниговской области был похищен памятник советскому актеру Марку Бернесу, об этом в соответствующем посте на Facebook написал депутат Рады от Радикальной партии Андрей Лозовой. «Ничего святого. В Нежине на Черниговщине украли… памятник Марку Бернесу в Графском парке. <…> А прошлой ночью его украли, вероятно, на металл», — говорится в публикации в соцсети.

Отметим, что это не первый инцидент на Украине, связанный с воровством ради металла. Так, 20 апреля в Днепропетровской области вандалы разрезали на части памятник Неизвестному офицеру и намеревались сдать культурный объект в пункт приема металлолома.​