В ЛНР уничтожили причастных к подрыву автомобиля ОБСЕ диверсантов ВСУ

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Луганск, 3 мая. Трое диверсантов ВСУ были уничтожены в районе Светлодарской Дуги при попытке проникнуть на территорию ЛНР в направлении Дебальцево.

Диверсионно-разведывательная группа попала в засаду накануне около 16.00. В ходе боя три человека погибли, еще один получил ранение и смог скрыться.

Диверсанты были одеты в форму без опознавательных знаков. У убитых нашли большое количество тротила, детонаторы и другое инженерно-саперное, сообщил «Русской Весне» военный источник. Предположительно, они готовили теракты на территории ЛНР и могли быть причастны к подрыву автомобиля ОБСЕ. Правоохранители ЛНР проведут криминалистическую экспертизу. При этом в пресс-службе так называемой АТО о погибших среди личного состава ВСУ решили умолчать.

Напомним, Луганская и Донецкая народные республики в последнее время все чаще сообщают об инцидентах с участием украинских диверсантов на территориях республик. Так, в конце апреля силы ЛНР вытеснили ДРГ из села Сокольники в Славяносербском районе. По данным ЛНР, подготовкой диверсантов с территории Украины занимаются инструкторы из стран НАТО.

А 23 апреля в Славяносербском районе на противотанковой мине подорвался автомобиль ОБСЕ. В результате погиб один сотрудник миссии. Как заявил министр внутренних дел ЛНР генерал-майор Игорь Корнет, случившееся также стало делом рук украинских диверсантов. Это было сделано, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.