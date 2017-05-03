Сирия: САА в провинции Хомс отодвинула линию фронта на девять километров

В закладки

Скопировать

Хомс, 3 мая. Правительственные войска продолжают масштабное наступление на позиции «Исламского государства»*.

По данным военных источников Сирийской арабской армии удалось окончательно забрать в свои руки инициативу в провинции Хомс. Отмечается, что правительственные войска зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) горную гряду Аш-Шумария.

Контроль над ключевой высотой позволил сирийским военным продвинуться вперед на девять километров на отрезке шириной более чем в 13 километров. Джихадисты пытаются контратаковать, но все попытки прорыва САА успешно отражает. Ранее сообщалось, что войска Дамаска освободили в провинции Хомс порядка десяти населенных пунктов и газовое месторождение Шаер.

* Организация запрещена на территории РФ.