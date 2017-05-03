Российско-турецкий узел: сможет ли Эрдоган убедить Путина снять санкции с Анкары

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию снять все торговые санкции с Турции для улучшения отношений. Об этом хитрый турецкий лидер заявил в Анкаре, отправляясь в Сочи. Сегодня там состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как воспринимать такие заявления Эрдогана, и пойдет ли тут Москва Анкаре навстречу? Выясняло Федеральное агентство новостей.

В двустороннем товарообороте между Россией и Турцией заявлены цифры в 100 миллиардов долларов. Именно к этому стремятся в последнее время два государства. Понятно, что именно на этот числовой показатель пытается давить Эрдоган, говоря о снятии всех санкций. Продэмбарго он считает огромным препятствием на пути эффективного развития торговых отношений. Он также подчеркнул, что будет вести об этом речь и с глазу на глаз с Путиным.

Речь идет об эмбарго, который ввела Россия на поставки из Турции целого ряда овощей и фруктов, а также мясного сырья и цветов. И это не говоря о том, что на девять месяцев были прерваны чартерные перевозки между нашими странами, что больно ударило по потоку туристов.

«Заявление Эрдогана вписывается в картину наших взаимоотношений. После того, как Россия начала постепенно налаживать отношения с Турцией, этому налаживанию исполняется практически год. В мае случилась отставка кабинета министров, антироссийски настроенный Ахмет Давутоглу покинул свой пост премьер-министра, а заменил его более лояльный к России Бинали Йылдырым. А уже в июне в Россию было направлено письмо с извинениями за сбитый самолет Су-24. Год прошел, и Турция полагает, что конфликт разрешен, и по большому счету все санкции должны быть сняты. Россия, с другой стороны, апеллирует к тому, что у нас есть интересы собственных производителей, и нарушать их не хочется. И задача заключается в том, чтобы поэтапно решить эту проблему и учесть интересы и Турции, и России», — комментирует специально для ФАН руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

И сейчас Турция отчаянно стремится «сбалансировать торгово-экономическое сотрудничество с Россией» из-за того, что импортно-экспортный баланс все еще не в пользу Анкары. Понятно, что Эрдоган хочет снять еще и визовые ограничения, но это просто задача-максимум.

«Анкара ведь не может ждать. Когда Турция повысила ввозные пошлины на российское зерно, она отправила Москве такое сообщение: не хотите снять с нас ограничения, мы введем свое ограничение. А в будущем снятие этого ограничения будет увязано со снятием вашего ограничения. Турция ведь потеряла возможность экспортировать в нашу страну томаты, а зерно — не скоропортящийся продукт, который можно хранить. Россия в каком-то смысле потеряла меньше. И мы могли бы разрешить эту ситуацию. Не вижу того узла, который два государства не могли развязать. Просто Минсельхозу и господину Ткачеву нужно дать соответствующее распоряжение», — продолжает эксперт ФАН.

По его словам, позиция Минсельхоза в последнее время была достаточно радикальной.

«Ткачев говорил о каком-то ударе в спину, комментируя ситуацию с зерном, вместо того, чтобы договариваться и просто понять турецкую позицию. В политике и экономике нужно быть безэмоциональным. Рабочий визит Эрдогана может разрешить эти вопросы именно без эмоций и спокойно. У России сейчас не так много партнеров из-за санкций, и в какой-то степени сотрудничество с Турцией носит безальтернативный характер. Через Анкару поступает много международных товаров, торговые пути через нее проходят», — продолжает Мавашев.

Согласно отчетам экспертов Российской академии народного хозяйства и госслужбы, торговые разногласия с Турцией нанесли ущерб российскому экспорту зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности. Отчасти пострадали и российские потребители, лишившиеся возможности покупать дешевые турецкие помидоры.

«Россия могли бы получить от снятия санкций максимальную выгоду. И если Эрдоган с Путиным об этих выгодах договорятся, ограничения снимут в ближайшем будущем. Если этого не произойдет, Эрдогану четно дадут понять: что конкретно является условием снятия российских санкций. Может, оно как-то связано с Сирией, но тут надо действовать очень аккуратно. У Анкары в Сирии есть свои интересы, но до сих пор нам удавалось сглаживать там острые углы. Например, Москва знала об операции «Щит Евфрата». У нас хорошее военно-стратегическое сотрудничество, и это основа для всех остальных отношений», — добавляет собеседник ФАН.