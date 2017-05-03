Россиянина из «Ночных волков» задержали в Польше во время мотопробега ко Дню Победы

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Варшава, 3 мая. Россиянин Николай Логинов, байкер из клуба «Ночные волки», постоянный участник ежегодного мотомарша «Дороги Победы», задержан в Польше.

Польская полиция мотивировала задержание тем, что у Логинова якобы просрочена виза, аннулированная после предыдущего мотопробега, но на самом деле визу Логинов получал уже после мая 2016 года, его документы в порядке. То есть, его задержание в городе Мысловица незаконно.

Президент отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки» Андрей Бобровский заметил, что Логинов единственный участник мотомарша на мотоцикле с российскими номерами. В мотоклубе заявили, что ситуацией уже занимается российский консул.

«Политический заказ, думаю, — нужно было кого-то задержать, депортировать — показать, что эта история неприятна Польше», — прокомментировал ситуацию Бобровский, информирует Life.ru.

Остальные участники традиционного мотомарша продолжают движение. Их путь закончится 9 мая в Берлине, где «Ночные волки» поднимут знамя Победы в Трептов-парке.

В полиции Польши информацию о задержании Логинова не подтвердили и не опровергли, указав, что задержание, судя по всему, проводили сотрудники погранохраны.