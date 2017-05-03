Банда восьмилетних школьников разгромила кладбище под Иркутском

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Братск (Иркутская область), 3 мая. Пятеро школьников разгромили городское кладбище в поселке Бикей. Они повредили около 30 памятников, оградок и надгробий.

Пятеро юных вандалов наведались на кладбище 1 мая, их задержали спустя несколько часов после осквернения могил. По данным правоохранительных органов, самому младшему из школьников восемь лет, старшему — 10.

Как сообщает «Свободная пресса», детей не привлекут к уголовной ответственности из-за возраста, однако за их поведением установлен особый контроль. Кроме того, родителям вандалов придется возместить причиненный кладбищу ущерб. Также их привлекли к административной ответственности.

Добавим, раннее в городе Куртамыше Курганской области сгорело старое кладбище. Причиной пожара, скорее всего, был человеческий фактор. Сейчас выясняется, поджог это был или самовозгорание, передает URA.RU.