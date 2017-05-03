Торги акциями АФК «Система» переводились в особый режим из-за падения на 20%

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Москва, 3 мая. Торги обычными акциями АФК «Система», которые были включены в каталог расчета Индекса ММВБ, с 11.03 по московскому времени во всех режимах торгов Секции фондового рынка проводятся по имеющемуся регламенту. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

Напомним, торги указанными бумагами с 10.33 были переведены в режим прерывистого аукциона по причине падения стоимости более чем на 20%.

В 10.10 акции холдинга «Система» упали на торгах на 25% в связи с подачей иска «Роснефтью» на сумму более 100 млрд рублей.